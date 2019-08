Que asuma la regidora Tabita Rodríguez la responsabilidad de sus actos y deje de culpar a otros: Síndico Municipal

San José del Cabo.– Que la regidora Tabita Rodríguez asuma la responsabilidad de sus actos, por supuesto que hay molestia entre la sociedad y vecinos de Puerto Nuevo por la negativa de ella y otros regidores a la venta de un predio en donación para destinar los recursos a las obras de protección del fraccionamiento ubicado en medio de arroyos en esta ciudad, así lo aseveró el síndico municipal Alejandro Fernández ante declaraciones de la edil, de que teme por su seguridad y responsabiliza a la administración municipal de lo que le pueda llegar a suceder, ello luego de que familias de ese conjunto habitacional acudieron ayer hasta las afueras de su domicilio para reprocharle su actuar.

El Síndico indicó además que como el tema de signar convenio para la venta de la propiedad en donación se sacó del orden del día de la sesión realizada el pasado jueves, no se podrá retomar en la continuidad de esta sesión ordinaria que se declaró permanente y que el martes continuarán los trabajos, por lo que se buscará una sesión extraordinaria y de no ser posible, se analizarán otras alternativas para atender las demandas de los vecinos de Puerto Nuevo.

Ante los argumentos expuestos por integrantes del Cabildo, para retirar el punto del orden del día, Alejandro Fernández Briseño dijo que para nada está mal fundamentado el dictamen que presentó, incluso citó que ha presentando otros puntos de acuerdo en ese sentido, nada más que sin etiquetar y ese recurso también debe estar en una cuenta específica que es para infraestructura urbana y desarrollo, además dijo, no necesariamente tenía que mencionarse que era un tema de urgente resolución, se puede hacer en el momento, incluso el artículo no menciona que se tenga que señalar por escrito, es una solicitud que se puede hacer de manera verbal en la mesa de Cabildo y así ha pasado en otras ocasiones.

Sin embargo, como una Regidora hizo la solicitud que se retirara el punto para tener mayor información y eso lo considera el Reglamento Interno del Ayuntamiento, así se hizo.

Al preguntarle qué va a seguir en este caso, dijo que está consciente que es una votación y al final la mayoría del Cabildo es quien decide, se tenía la confianza de que fuera positivo y poder trabajar en las obras de protección del fraccionamiento Puerto Nuevo, reiterando que se trabajó previamente con los directores de Obras Públicas, Asentamientos Humanos, con el personal de SSa, Capufe, es decir, no es ocurrencia del Síndico ni de la Alcaldesa al querer presentar la urgencia, es en base a la necesidad y al trabajo que se ha hecho con el Gobierno federal, por el compromiso que tiene esta administración municipal con los vecinos de Puerto Nuevo y Montebello, aseveró.

Si habría la posibilidad de volver a plantear este tema al Cabildo a la brevedad posible, el Síndico dijo que se bajó el punto, la sesión continuará el martes porque se declaró permanente pero no se puede tratar ahí ese tema, sino en una sesión posterior extraordinaria o si no hasta la ordinaria al mes siguiente, sin embargo, “no vamos a esperar a que se vote para tomar acciones, vamos a buscar otra estrategia debo decirlo, para poder atender a los habitantes de Puerto Nuevo”, sostuvo.

“Sabemos que septiembre es el mes donde más fuerte pegan los ciclones y nuestra intención es prever y no tener que reaccionar al final o lamentar situaciones, la postura de la alcaldesa Armida Castro, de un servidor como síndico y de los regidores que sí votaron la urgencia, es el de atender a los vecinos, porque no es la realidad lo que dice la regidora Tabita de que presento dictámenes por ocurrencia, cuando no es el Síndico quien lleva a cabo los avalúos, es un externo que es el Instituto Mexicano de Evaluación, todo se siguió conforme al orden y no hay nada oculto en este dictamen, como lo tratan de hacer ver los ediles Tabita Rodrígez y Belmar Pimental”, observó.

Ante las críticas por el precio del avalúo por este terreno ubicado en la zona de Palmilla, Fernández Briseño comentó que ese predio se volvió a actualizar porque ya había avalúo previo que arrojó un precio por ese terreno mucho más barato que lo hizo la administración municipal anterior y su responsabilidad como Síndico fue actualizar el avalúo, salió más dinero a pagar, se presentó y ahora si acusan cuando en su momento, el regidor Belmar Pimentel participó en la administración municipal anterior y en su momento fue omiso de los señalamientos.

Insistió que los integrantes del Instituto Mexicano de Valuación saben hacer sus avalúos en base a sus estudios técnicos, así que no hay nada que esconder, “podemos poner toda la información sobre la mesa, en su momento se convocó a todos los regidores, las comisiones se integran por un presidente y dos secretarios, hice la invitación a todos los regidores y el único que acudió a la cita además de Israel fue Héctor Torres y todos dicen que no se transparenta, que no se informa, lo que pasa es que no van a las mesas de trabajo que se hacen, se les convoca y no acuden a las reuniones”.

Se mencionó que es muy barato y algunos regidores dijeron que hasta ellos les gustaría comprar el predio por económico, ante lo cual acotó: “de donde tienen 8 millones los regidores, nuestro sueldo no es para tanto, de dónde tienen tantos recursos los regidores al querer comprar ese predio”.

Por lo que respecta a los comentarios de la regidora Tabita Rodríguez, externó que los vecinos interesados por el tema acudieron a la sesión pública y también se manifestaron ayer, ellos estuvieron en la sesión, hubo una vecina a punto de llorar, al negarles la atención algunos regidores, particularmente Tabita, Belmar, Héctor Torres, Berenice Serratos e Irene Román”.

“La regidora Tabita hace acusaciones para victimizarse, yo creo que debe de asumir las consecuencias de sus actos. Son declaraciones irresponsables, el querer responsabilizar a la administración pública, debe asumir las consecuencias de su acciones en vez de echarle la culpa a otras personas, debe saber que si vota y niega esa atención, debe saber que las personas deben quedar inconformes”, recalcó.

“Nosotros hemos votado en temas muy polémicos y hemos asumido el costo, yo en lo personal he asumido el costo y no tengo problemas”.

“Es increíble el actuar de los regidores de Morena que ahora hacen alianza increíblemente con el PRI y con el PAN, son los aliados del PRIAN, los que dicen en la mesa de Cabildo que son los que caminaron por un cambio, que querían sacar al PRI y al PAN y ahora son los principales aliados”, concluyó.