Que no nos dejen solos en dotación de obras y servicios a la población, exigió Ignacio Labandeira

Leticia Hernández Vera

Cabo San Lucas.-El presidente de Canaco Servytur Los Cabos, Ignacio Labandeira, aseveró que la sociedad de Los Cabos requiere ya de inversión pública, “que no nos dejen solos en la dotación de obras y servicios a la población”.

Sostuvo que el actual Gobierno federal y municipal, han prometido mucho pero la realidad es que a ya varios meses de este nuevo Gobierno no se ha observado obra pública.

“Y ahí si nos preocupa un poco que todavía no llegan los recursos para lo que nos dijeron hay mucho hablar pero no vemos todavía que se hagan trabajos de infraestructura, que se vea alguien que quiera hacer algo para crear vivienda, todo ese tipo de cosas no las vemos todavía, nos han hablado tenemos mucha confianza en la gente pero pasan los meses y las cosas no suceden”, acotó.

Abundó que la derrama que hay en el destino es gracias a la actividad turística, pero no se ha visto desde la administración pública el aporte de recursos, no hay inversión pública.

“Resulta que traemos progreso, crecimiento y parece que estamos haciéndole daño al destino porque empiezan aparecer las deficiencias cada vez más grandes”.

Es urgente, abundó el líder del comercio organizado, que se empiece a trabajar en obras sociales.

“Ya necesitamos que se empiece a crear esa inversión que nos habían dicho, que nos están diciendo que va a haber para ayudar a la ciudad para que el rezago social sea cada vez menor y eso todavía no se ha dado”, concluyó.