Queremos soluciones y no aspirinas; pipas particulares deben salir del Pozo 4 y de la garza de Hojazen: COR y CTC

Que autoridades se pongan la camisa del pueblo e investiguen a fondo la comercialización del vital líquido, señalan líderes sindicales

Ligia Romero Gutiérrez

Cabo San Lucas.- Líderes sindicales dieron a conocer que la ordeña de agua potable en el Pozo 4 y garza de Hojazen para comercializar el recurso a pipas particulares, es un tema que deberá investigarse a fondo, así que la alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro deberá exigir una solución real y no de momento, como aspirina, es inadmisible que las familias en vez de recibir el vital líquido a través de la red, tengan que pagar el sobreprecio de un recurso que tendría que llegarles por el ducto, sin embargo sólo reciben aire, recalcó que las pipas particulares deberán salirse del Pozo 4 y de la garza Hojazen a la de ya, evidentemente el Gobierno no está haciendo bien las cosas, debido a que no se ha puesto la camiseta del pueblo, hay una necesidad muy remarcada por el vital líquido y el Municipio de Los Cabos no hace nada para resolverlo.

Adrián Mendoza López, secretario general de la Confederación Obrera Revolucionaria (COR) en Baja California Sur, dijo que está bien que se lleve a cabo una investigación, pero que sea a fondo para poder detectar cuál es la situación real y en base a eso autoridades puedan hacer algo para resolver el problema y de encontrar alguna irregularidad castigar a las personas responsables de esta arbitrariedad”, citó.

Enfatizó que debido a la deficiencia en la operatividad en el abasto de agua potable en CSL y que se encuentra en un 50%, es razón suficiente para que las pipas particulares que se encuentran abasteciéndose del Pozo 4 y de la garza de Hojazen, salgan de inmediato de ahí y busquen otro sitio dónde cargar.

Recalcó que se requiere de una solución ya que CSL está creciendo de manera acelerada, autoridades no pueden escatimar en esfuerzos para poder surtir de agua a la población, se requiere de una solución de tajo y no sólo darle una aspirina a este serio problema.

Por su parte Andrés Magallanes, representante de la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC) en Los Cabos, indicó que es reprobable lo que está pasando en el Pozo 4, por lo que esta administración debe poner el ejemplo y proceder con rigor y seriedad, evidentemente el Gobierno no está haciendo bien las cosas, es notorio que no se ha puesto la camiseta del pueblo ya qué hay una necesidad muy remarcada por el vital líquido y el Municipio no hace nada para resolverlo, cuestionando el entrevistado, dónde está esa Cuarta Transformación que tanto pregonaron.

Explicó que el Gobierno está para poner el ejemplo y con estas acciones demuestra que no está haciendo bien las cosas, “deben ponerse la camisa del pueblo, apoyar a la ciudadanía y no estar jugando”, reprobó el hecho de que autoridades estén permitiendo por negocio se ordeñe el Pozo 4 y la garza de Hojazen para luego revender el recurso, no se trata de eso, es evidente que a río revuelto ganancia de pescadores, pues alguien está obteniendo beneficios de esta situación que ha provocado el enfado de todos, “sobre todo de las personas que creyeron y dieron su voto a esa Cuarta Transformación y de la que hasta ahora no hay ningún cambio, debido a la serie de dudas que se han dado a lo largo de esta administración y que hasta la fecha no han sido esclarecidas”.