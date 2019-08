Realiza convenio Ayuntamiento con Conagua por adeudo de 27 mdp por derecho de agua en anterior administración: Rigoberto Arce

Esta situación no ha permitido acceder a los programas de refinanciamiento. El retraso desde el 2016 a la fecha

San José del Cabo.-Actualmente el Ayuntamiento de Los Cabos adeuda 27 millones de pesos a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por derecho de agua, esto tras no haberse efectuado el pagado desde el 2016, situación que no ha permitido acceder a los programas de refinanciamiento.

Así lo dio a conocer Rigoberto Arce tesorero municipal, quien explicó que derivado de esta situación ya se firmó un convenio para efectuar pagos de manera mensual.

‘’En la deuda por derechos de agua, donde se tiene un retraso del 2016 a la fecha y que traen un monto estimado de 27 millones de pesos, se logró hacer un convenio de pago, toda vez que la administración no liquidó los derechos de extracción de agua y si no lo hacemos inmediatamente será descontado de las participaciones federales del Municipio, hicimos un convenio, el cual ya se está trabajando con el área técnica para liquidar a través del Organismo Operador de Agua Potable de manera mensual para que con dicho convenio ir regularizando y se pueda entrar a los programas de la Comisión Nacional del Agua y de esta forma se obtenga el refinanciamiento, ahorita la deuda anda en un monto de 27 millones de pesos, por lo tanto el Ayuntamiento no tiene posibilidades de invertir”.

Puntualizó que con la firma del convenio ya podrán entrar en los programas de la Conagua y a su vez el Organismo del Agua Potable se capitalice y tenga la posibilidad de desarrollar inversiones de drenaje y agua potable en algunas obras que son muy necesarias.