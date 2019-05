Reconocen estudiantes cabeños Programa Municipal de Becas del XIII Ayuntamiento de Los Cabos

Los Cabos BCS., 09May (Gobierno de Los Cabos). –“Gracias al apoyo pude hace el pago de mis colegiaturas, a parte, me ayuda a comprar los libros de inglés, los camiones, y cuando me llega la beca me puedo ayudar para mis gastos, porque uno como estudiante, a veces no cuenta con ese dinero o no tiene el suficiente apoyo económico de los padres”, expresó José Luis Piñuelas, alumno del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Los Cabos con más de 2 años dentro del Programa Municipal de Becas.

Explicó, que gracias al apoyo del XIII Ayuntamiento de Los Cabos, muchos alumnos no desertan de sus estudios, y quea pesar de ser algo muy difícil, lo ideal es que existan becas para todos, porque hay muchos estudiantes que sí merecen una beca y no la tienen, muchos compañeros dijo, que batallan el doble o triple y que desertan de la escuela para ponerse a trabajar.

“Estoy muy agradecido con todas las personas que están involucradas en el programa Municipal de Becas, gracias al esfuerzo que hacen día con día uno puede seguir estudiando, y gracias a la Presidenta Armida Castro porque sigue apoyando y sigue haciendo programas de apoyo a los estudiantes”, agregó.

Por su parte, el profesor Juan Meza García, director municipal de Educación, informó que el pago de beca correspondiente al bimestre marzo-abril se realizará el día lunes 13 de mayo de 10:00 horas a 14:30 horas en casa de la cultura “Alfredo Green González” por lo que exhorta a los estudiantes acudir con el uniforme de la escuela a la que pertenecen.Asimismo, el día martes 14 a viernes 17 de mayo con horario de 8:30 horas a 14:30 horas, la entrega de becas será al interior del Palacio Municipal.