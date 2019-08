Recuerdos que se recrudecen en temporada de lluvias; no quieren vivir la misma odisea de estar en riesgo su vida

Cabo San Lucas.- Habitante de los asentamientos irregulares ubicados atrás de Lagunitas, dijo que tenía tres años el asentada en el lugar, por lo que ya le tocó vivir la experiencia de la tormenta tropical ‘Lidia’, narrando como tuvo que salir y reunirse con dos familias conformada por los padres y alrededor de 10 niños mismos que alcanzaron a subirse al techo de una cuarto de concreto que estaba muy cerca del arroyo, por lo que no quieren pasar de nueva la odisea.

Beatriz, mujer de 55 años y originaria de Guerrero, expresó vivir con su hija de 30 años y su nieto de 7 años, explicando que le da miedo de que una fuerte lluvia se lleve lo poco que tienen “mientras mi hija se va a trabajar a un hotel, yo me quedo cuidando a José que ahorita está de vacaciones, así que tengo que estar más al pendiente de él”.

Destacó que las autoridades de Protección Civil ya se acercaron a la zona irregular para explicar las medidas preventivas y a dónde acudir en caso de alguna contingencia, sin embargo la pequeña familia viven con el alma en un hilo de que una fuerte lluvia los sorprenda pues con ‘Lidia’ de repente se dejó sentir la corrida de agua que se llevó algunas casas y del miedo salimos corriendo alcanzando a subir al techo de una casa de concreto.

Recordó que en esa ocasión, su hija y nieto no alcanzaron a cruzar el arroyo y dirigirse al albergue más cercano, por lo que no les quedó de otra que buscar donde protegerse, sin embargo esta ocasión el temor es más fuerte porque ya vivieron la angustia y el terror de ‘Lidia’, “no dormimos tranquilos de pensar que el agua llegue de sorpresa y la corriente se lleve todo incluso a nosotros, hay no, Dios nos libre – y se persigna-.