Regidores del PRI, PAN y Morena piden cabeza de titular de Desarrollo Urbano

San José del Cabo. – En conferencia de prensa los regidores Tabita Rodríguez, Irene Roman y Belmar Pimentel denunciaron las omisiones en las que ha caído el director de Desarrollo Urbano Ernesto Amador en diversos acciones como la obra del palacio municipal donde efectuó la clausura y no aplicó las sanciones correspondientes, además desacato de autoridad, instrucciones de Cabildo, revocación de lo que era el hotel de la plaza las glorias,entre otros.

“En comparecencia el director de Desarrollo Urbano se comprometió que tomaría las acciones necesarias y a la fecha desconocemos que ha hecho ya que no tenemos conocimiento, sigue otorgando licencias dudosas”.

Coincidieron los ediles que el director de Desarrollo Urbano debe dejar el puesto.

“Si alguien tiene que ser removido es el director de Desarrollo Urbano, es un hasta aquí que le tenemos que poner al director, no debe estar ahí ya no es un tema de conocimiento si no de intereses el dar licencias que están mal y siempre sale con argumentos que no vienen al caso, está mostrando la poca incapacidad” aseveró el edil Julio Belmar Pimentel.

Señalaron que cuando se les cita nunca acude a las comparecencias.