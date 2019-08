Regresa BCS a los buenos hábitos de antaño al evitar uso de plásticos en centros comerciales y restaurantes, refiere Carlos Tinoco

Cabo San Lucas.- Carlos Tinoco Balderas, presidente de la asociación civil Amigos de Cabo San Lucas, dio a conocer que la aplicación de la nueva ley de “desplastificación” es una medida positiva, que debió tomarse mucho antes de que todo el ecosistema esté impactado por el uso de los productos plásticos, Baja California Sur tendrá que regresar a los hábitos de hace más de 30 años.

Es una acción aplaudible, debido a que la generación de basura es algo que nos ha venido afectando desde tiempo atrás, esta nueva disposición es una primera acción positiva y en el que la sociedad está dispuesta a respaldar, tomando desde luego las precauciones debidas, “todas las personas que van al súper a surtirse de mercancía tendrán que emplear las bolsas de papel o las cajas de cartón u otro tipo de bolsas como las de telas”.

Recalcó que la población tendrá que regresar a los tiempos de la abuelita en el que se utilizaban bolsas de nailon para el mandado, “si sobrevivimos en ese tiempo, no veo por qué ahora no, el usar los plásticos no es la opción; Baja California Sur es uno de los estados que se ha sumado a esta práctica que será respaldada, apoyada y celebrada”.

Exhorto a la sociedad en general a dejar de usar los productos plásticos y de unicel, “hay otros tipos de materiales que pueden reemplazar los vasos, popotes, bolsas de plástico y contenedores de unicel, es necesario que la comunidad en general adopte la nueva cultura de la “desplastificación””. Concluyó diciendo, es un buen inicio que traerá un impacto positivo