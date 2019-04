Reportes de enjambres de abejas se deberán de canalizar a Sagarpa: Protección Civil

Los Cabos BCS., 23 Abr (Gobierno de Los Cabos). – Los reportes de enjambres de abejas se deberán de realizar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa), así lo informó el titular de Protección Civil del Municipio de Los Cabos, Erick Santillán Castillo, quien anunció que dichos servicios ya no se efectuarán a través de Bomberos, ni de la dependencia a su cargo, debido a que se encuentran protegidos por la importancia de la polinización.

De igual forma comentó que las abejas sólo están de descanso, no se quedan en un lugar fijo, por lo cual solicita a los ciudadanos no hacerles daño ya que están de paso por un lapso de dos a tres días y no son agresivas, únicamente cuando se sienten atacadas.

Precisó que si el riesgo es inminente ya sea porque se encuentran en escuelas, guarderías o lugares muy concurridos por los ciudadanos, Protección Civil canalizará el reporte para que se realice el trabajo; si no es así el protocolo para reportar un enjambre de abejas es llamar al 911, el cual pasará el reporte a las oficinas de Sagarpa, quienes se encargarán de enviar a un apicultor al lugar para retirarlas y liberarlas en una zona segura.

Por último, la Dirección de Protección Civil de Los Cabos, invita a todos los ciudadanos a seguir las indicaciones y evitar mover a las abejas si no cuentan con el equipo necesario, evitando poner en riesgo su seguridad.