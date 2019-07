Respuesta positiva durante jornadas de vasectomías en Los Cabos

Las intervenciones seguirán desarrollándose de manera regular en los centros de salud del Caribe y Los Cangrejos

La participación del hombre en la planificación familiar es cada vez mayor como resultado del acercamiento de estos servicios de salud con la ciudadanía que ha fortalecido el Gobierno de Baja California Sur, como se refleja en los más de cuarenta pacientes que acudieron a las jornadas de vasectomías sin bisturí recientemente desarrolladas en el Centro de Salud de San José del Cabo.

A causa de la cultura machista y de los tabúes, eran mínimas las intervenciones de este tipo que se realizaban hasta hace unos años en la entidad, pero en este 2019 se han efectuado más 180 procedimientos, como resultado de las acciones emprendidas por la administración estatal para fortalecer el acceso de la población a los métodos anticonceptivos gratuitos, dijo el coordinador de Planificación Familiar de la Secretaría de Salud, Efrén Sandoval Barrera.

En Baja California Sur se da hoy un especial impulso a la vasectomía sin bisturí, ya que incentiva una mayor participación de los varones en la decisión sobre el número de hijos que desea tener la pareja, además de ser una intervención más sencilla, de menor riesgo y costo, con respecto a la cirugía de ligadura de trompas que se practica a las mujeres como método permanente de anticoncepción, explicó.

Ante estas condiciones benéficas para la planificación familiar, la administración estatal ha dado su apoyo para la formación y acreditación de médicos vasectomizadores, que permiten ampliar la cobertura de este servicio de salud a los hospitales de Comondú, Loreto y Santa Rosalía, dijo Sandoval Barrera al puntualizar que en el municipio de Los Cabos estos procedimientos se continuarán realizando de manera programada en los centros de salud del Caribe y Los Cangrejos.

La vasectomía sin bisturí se lleva a cabo en aproximadamente media hora, no tiene efectos secundarios molestos, no se requieren estudios médicos previos, se realiza con anestesia local y el paciente no necesita hospitalización.