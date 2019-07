Sacudida para todos, decisión de Fonatur de ya no recibir descargas municipales que sirva esto para buscar solución de fondo: Gustavo Rubio

El representante de Canaco en San José del Cabo y Tesorero de la Cámara, afirmó que ya muchos años ha estado recibiendo Fonatur las aguas tratadas municipales, pero ya es tiempo que se invierta en la construcción de una nueva planta en esta ciudad. Llamó a la autoridad local a buscar un arreglo con el Organismo federal en lo que se construyen las instalaciones municipales; observó que la situación del estero es responsabilidad de todos no de una instancia en particular

Leticia Hernández Vera

San José del Cabo.- El representante de la Canaco en San José del Cabo y tesorero del organismo camaral, Gustavo Rubio Castro, afirmó que es preocupante que Fonatur (Fondo Nacional de Fomento al Turismo) quiera cerrar la entrada de los residuos de aguas negras en esta ciudad por lo que afirmó, que debe darse una reunión urgente entre los tres niveles de Gobierno para resolver el problema de las descargas de aguas negras en la cabecera municipal, destacando que no sólo es responsabilidad de Fonatur lo que ocurre con el estero; sino que es un problema que atañe a todos y en vez de tomarse decisiones apresuradas hay que sumar esfuerzos para evitar un problema grave de derrames de aguas negras en la ciudad.

Dijo que también es cierto que se le ha “cargado demasiado la mano” a Fonatur, responsabilizándolo del deterioro ambiental del estero, cuando es un problema multifactorial y es por eso que ahora toma esta determinación de que en un plazo de 10 días que ya están corriendo, colocar la compuerta para no permitir la entrada de las descargas municipales, lo cual solamente agravaría la situación, por lo que hay que buscar acercamientos y coincidencias y sumar todos del mismo lado.

“Nuestra preocupación es como ciudadano y habitante de San José del Cabo en lo que está pasando con el Estero de San José que no necesariamente es culpa de Fonatur, porque toda la basura que va a dar al estero cuando llueve y que nosotros la producimos y que no la recogemos antes de llover o la autoridad lo debe hacer, también estamos contribuyendo al deterioro ambiental de la reserva; también se tiene conocimiento de que Fonatur no está derramando aguas negras al estero, está vaciando aguas tratadas y que cuenta con los permisos de Semarnat y Conagua, es decir que no está en la ilegalidad, pero se desconoce la calidad del agua que va a parar al estero, Fonatur dice que cumple con la normatividad, debe haber una autoridad federal al pendiente y la autoridad municipal dice que no cumple con la normatividad, nada más es cuestión de probarlo con análisis técnicos”, puntualizó el líder del comercio organizado en la cabecera municipal.

“Creo que le hemos cargado demasiado la culpa a Fonatur, es parte del problema las aguas tratadas que van a dar al estero, pero es mucho más complejo, el problema de la basura, el descuido y todo lo que hacemos los habitantes, entonces lo único que hizo el organismo fue reaccionar y decir “bueno si estoy recibiendo aguas negras que no me pertenecen tratarlas y las he estado recibiendo durante muchos años; pues quédense con sus aguas y es un problema terrible,” sin culpar a nadie han pasado casi 40 años en esa planta que ha dado servicio no nada más a las áreas que Fonatur favoreció, sino también está recibiendo aguas municipales y nadie hemos dicho nada para crear una planta de tratamiento municipal, como debería de ser, por un lado tienen la razón porque es su planta de tratamiento no es una planta para el municipio, pero tampoco sería justo que la cierren, así sin permitir que la autoridad haga los planes y las instalaciones necesarias para evitar el problema”, puntualizó .

Resaltó además que en este caso es muy importante que también las autoridades tomen cartas en el asunto y se tome una decisión a fondo para resolver este problema de las aguas negras y por otro lado, también tanto Gobierno como asociaciones civiles y sobre todo los habitantes de San José hacer un mejor tratamiento de nuestra basura y residuos para evitar que el estero se siga contaminando con basura física.

Hizo un llamado a las autoridades locales para que convenzan a Fonatur, que permita seguir utilizando sus instalaciones mientras los responsables de las aguas municipales resuelvan a fondo el problema y por otro lado que la autoridad ya tiene que dar una solución a fondo, sé que va a ser cara y se va a llevar mucho tiempo pero algún día tenía que hacerse.

Somos ciudadanos que hemos estado recibiendo un servicio con cargo federal, es decir a Fonatur lo cual se agradece, pero tiene que modificarse la situación, que la autoridad haga su parte con las inversiones para construcción de otra planta de tratamiento, porque sería terrible que no se recibieran ya las descargas municipales, porque a dónde iría a parar el agua de los drenajes, en la vía pública, se deben tomar medidas fuertes para ya resolver esta situación y esto será costoso y a largo plazo.

“Hay que empezar cuanto antes en la solución a largo plazo, esta es una sacudida para todos, todo tiene su límite, ya hay que pensar en una solución definitiva, el problema es de todos, sector social, empresarial y gubernamental, todos a jalar parejos para una solución”, concluyó.