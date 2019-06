Salud realizó vasectomías sin bisturí en el marco del día del padre

Las intervenciones se realizaron en los centros de salud del Caribe, en Los Cabos; en el urbano de La Paz y en el de Santa Rosalía, en Mulegé

La Paz, Baja California Sur.- Como parte del acercamiento ciudadano que realiza de los servicios de salud reproductiva y planificación familiar, el Gobierno de Baja California Sur desarrolló este viernes jornadas simultaneas en Los Cabos, La Paz y Mulegé de vasectomías sin bisturí a pacientes que voluntariamente se realizaron este método permanente de control de natalidad al manifestar su expectativa de paternidad satisfecha.

Así lo dio a conocer el coordinador estatal del Programa de Planificación Familiar, Efrén Sandoval Barrera al señalar esta actividad se efectuó en el marco del Día del Padre con la finalidad de fortalecer la participación del hombre en la adopción de métodos para regular la fertilidad, al tener en cuenta que la planificación familiar incide positivamente en la calidad de vida de las personas.

Estas acciones, que se desarrollaron en los centros de salud del Caribe, en Los Cabos; en el urbano de La Paz y en el de Santa Rosalía en Mulegé, motivan a las parejas para que de manera conjunta tomen la decisión sobre la descendencia que buscan tener, con base en un proyecto de vida, dijo Sandoval Barrera al añadir que estos servicios de salud son promovidos por la dependencia estatal con el objetivo de que las personas puedan elijan métodos de control de fertilidad seguros, eficaces y accesibles.

En este sentido abundó que la vasectomía sin bisturí es un procedimiento práctico, ya que se lleva a cabo en aproximadamente media hora, no tiene efectos secundarios molestos, no se requieren estudios médicos previos, se realiza con anestesia local y el paciente no necesita hospitalización, al puntualizar que Baja California Sur cuenta con médicos debidamente capacitados para el desarrollo de estas intervenciones.