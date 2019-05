Se celebra la integración del Comité de la Contraloría Social para Ramo 33

Los Cabos BCS., 19 mayo (Gobierno Municipal). – Con el objetivo de incentivar la participación ciudadana en el cuidado y adecuada aplicación de los recursos, se celebró la integración del Comité de la Contraloría Social como parte del programa federal Ramo 33.

Se dieron cita en la colonia Vista Hermosa, en San José del Cabo, estudiantes, maestros, servidores públicos, ciudadanía general, y la alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro Guzmán, quien se dio a la tarea de instalar formalmente el Comité, quedando como presidente Ana Lilia Ortiz Guadarrama.

Una de las principales y más urgentes finalidades de la instalación del Comité es la pavimentación de la calle Francisco Fisher, ya que es la más concurrida y alberga diferentes instituciones educativas, así como campos deportivos, aseguró la presidenta Ortiz, mientras agradecía a la alcaldesa por el apoyo brindado.

Por su parte, la alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro Guzmán afirmó que las obras que se realicen, se harán de acuerdo a la demanda y necesidad de la ciudadanía.

“Si no nos organizamos en nuestra colonia, en nuestro entorno, no vamos a avanzar. Yo podría decidir desde un escritorio, por conveniencia que calles pavimentar. No fue así, partimos de la necesidad y de la gestión. Organizados ustedes, nosotros llegamos y llegamos a hacer equipo. A esta obra le apostamos en conjunto con el Gobierno Federal, y créannos, sabemos que ustedes la necesitan.”, manifestó la edil. Asimismo, reiteró que su compromiso es con la ciudadanía y es de hacer las cosas bien, de frente y poniéndole un alto a la corrupción.

De esta manera, el Gobierno Municipal en conjunto con el Gobierno Federal, destacan el compromiso que tienen de crear obras que mejoren la calidad de vida de los cabeños, y aseguran que seguirán trabajando juntos ambos niveles de gobierno luchando por eliminar el rezago social que existe en algunas zonas del municipio.