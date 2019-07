Seguimos esperando en Puerto Nuevo acciones inmediatas de prevención a las que se comprometieron las autoridades: Miriam Sandoval

Guillermina De la Toba Navarro

San José del Cabo.- Miriam Sandoval, representante de los habitantes de Puerto Nuevo, indicó que aún continúan a la espera de que se realicen las acciones de parte de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, como son limpieza de los arroyos y las conformaciones de brigadas ante la temporada ciclónica, donde además se trazarían algunas estrategias y salidas de emergencia.

‘’Como lo he dicho, hasta no ver no creer; se han dicho muchas cosas y nada. Ahorita no ha habido ningún compromiso de los que dijeron las autoridades, es decir ni limpiezas de arroyos ni la conformación de brigadas ante la llegada de lluvias y trazar las salidas de emergencias, no he visto ninguna máquina trabajando’’.

Explicó Miriam Sandoval que espera que a la brevedad se puedan hacer las brigadas y el desazolve en los arroyos, toda vez que se tiene encima la temporada ciclónica.

‘’En cuanto a las mesas de trabajo con personas de Infonavit, ellos nos han dicho que no nos van a reubicar, que no les corresponde a ellos sino al Gobierno, que nos declaren en una zona inhabitable y ellos proceder, pero no habido nada; estamos esperando a ver qué pasa’’. Mientras tanto siguen a la espera de que se empiece con el desazolve de los arroyos y brigadas de emergencia, ante la temporada de huracanes.

Esperaremos que en estos días ya empiecen a trabajar en estas acciones inmediatas, ante la preocupación latente que existe entre nosotros los vecinos, pues ya sabemos que tenemos que salir corriendo ante la temporada de ciclones’’.