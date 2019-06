Será BCS único estado en el país con 4 puertos disponibles para el turismo náutico: Gobernador

Esperan autoridades para el periodo 2020 más de 700 mil cruceristas en CSL

Ligia Romero Gutiérrez

Cabo San Lucas.- Carlos Mendoza Davis, gobernador del Estado de Baja California Sur, manifestó que habrá grandes avances en la entidad en cuanto al turismo náutico debido a que la península sudcaliforniana es el único estado en el país con tres puertos disponibles para el turismo, y en próximas fechas se sumará Santa Rosalía; declaraciones desprendidas de la reunión sostenida con representantes ejecutivos de la Asociación de Cruceros de Florida Caribbean.

Recalcó que Baja California Sur es el único estado en México que cuenta con tres puertos disponibles para recibir a los cruceristas; La Paz, Los Cabos y Loreto, incluso en el mes de octubre y noviembre se tendrá el arribo de más cruceros a Santa Rosalía, “BCS está en una circunstancia envidiable”.

Enfatizó que la demanda del turismo náutico ha ido creciendo de manera sostenida en los últimos años alrededor del 15 por ciento, esperando cerrar este año con más de medio millón de cruceristas, apreciando que los barcos que llegan a BCS son cada vez más grandes, “es importante buscar los mecanismos para crear una mayor derrama económica”.

Recalcó que el futuro de la entidad es promisorio, “este año más de un mil 400 millones de personas van a viajar en calidad de turista en el mundo, apreciando que entre el 9 y 8 por ciento de estos viajeros, visitarán la región de Norteamérica. Hay una marcada intensidad de turismo náutico en Los Cabos, mientras que en La Paz y Loreto está creciendo, el año pasado recibimos tres millones de turistas, de los cuales, medio millón llegaron por crucero, así mismo reveló que al municipio cabeño arribaron 207 embarcaciones, mientras que los registros para este año son muy halagadores.

Anunció que además de tener arribos en Los Cabos, La Paz y Loreto, a finales de este año Santa Rosalía empezará a recibir cruceros, ” hemos venido trabajando con empresas navieras para generar de manera adicional un puerto de arribo en la costa del Pacífico, en el que se han explotado oportunidades para en un futuro no muy lejano contar con cruceros en Bahía Magdalena, para que la travesía de Ensenada a Los Cabos no sea tan larga y existan más puntos que mostrar, ojalá y sea así, lo que significaría que habría arribos en cada uno de los municipios de la entidad, cosa que a nivel nacional no existe”.

Arturo Musi, representante de la Asociación Nacional de Cruceros, explicó que el puerto de CSL es el campeón de la Riviera Mexicana y el que más arribos tendrá el año que entra, señaló que en el 2020 habrá arribos de cruceros de gran calado, Carnivale Panorama y el Miracle, lo que significarían más de cien mil pasajeros al año y que sumados con las demás líneas navieras se estiman más de 700 mil para la temporada 2020 a 2021.

Explicó que CSL a fin de año tendrá la llegada del buque Panorama, mismo que saldrá de los astilleros para integrarse a la ruta del Pacífico, lo que significa más pasajeros para el destino, si contamos más de 50 arribos al año estamos hablando de una cantidad importante de turistas, mismos que serán alrededor de 50 mil más tan solo en un barco, “además el Carnivale Miracle también se sumará a la ruta del Pacífico, lo que significarán más de 60 mil pasajeros para el año que entra, esperando entre todas las líneas navieras que visitan BCS a más de 700 mil turistas náuticos”

Luis Araiza, secretario de Turismo en BCS, explicó que Baja California Sur está listo para recibir a más cruceros, estamos esperando cada vez más cruceros y no sólo en Los Cabos, sino en otras comunidades de la entidad, lo que nos posiciona como uno de los mejores destinos de turismo náutico.