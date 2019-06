Si familias de Chula Vista están en riesgo no habrá ninguna negociación, se procederá con la reubicación: Cota Montaño

Empresa desarrolladora deberá acudir ante autoridades y establecer una solución de fondo, lo mismo deberán hacer Infonavit y Fovissste, porque las familias no se pueden quedar así.

Armida Castro, presidenta municipal de Los Cabos, dio a conocer que vecinos y autoridades deben organizarse, determinar cuántos departamentos y viviendas están ocupados y cuántas familias.

Vecinos de Lagunitas I, II y La Esperanza, solicitaron la intervención del Gobierno federal para que atienda los altos costos que vecinos de estos lugares tienen que pagar al propietario de la tierra

Ligia Romero Gutiérrez

Cabo San Lucas.- Ayer en la gira de trabajo por parte de autoridades federales, estatales y municipales a la zona habitacional de Chula Vista, Leonel Cota Montaño, subsecretario de Protección Civil del Gobierno federal en Baja California Sur, dijo que el tema de la reubicación de familias asentadas en Chula Vista, la habrá si las condiciones así lo exigen, y para eso se llevará un estudio técnico de la zona, enfatizando que no habrá ningún tipo de negociación si los riesgos son mayores.

Asimismo en el lugar vecinos de Lagunitas I, II y La Esperanza, solicitaron la intervención del Gobierno federal para que atienda los altos costos que vecinos de estos lugares tienen que pagar al propietario de la tierra, cuando hace más de 20 años se había establecido una cantidad de 9 mil pesos por predio, pero posterior a un pleito legal sostenido entre particulares y que duró años, ahora los propietarios piden de 250 mil y hasta el millón de pesos, acción que consideran un abuso.

Leonel Cota Montaño, subsecretario de Protección Civil del Gobierno Federal en Baja California Sur, explicó que en este tema de Lagunitas y demás asentamientos, ya había quedado resuelto y las familias recibieron predios en El Caribe, sin embargo algunos se quedaron también con el terreno de Lagunitas.

Refirió que la problemática de Chula Vista es muy seria y necesita atenderse por parte de las tres instancias de Gobierno para buscar una solución a este problema, enfatizando que la empresa desarrolladora deberá acudir ante las autoridades y establecer una solución de fondo, lo mismo deberán hacer Infonavit y Fovissste, debido a que las familias no se pueden quedar así.

Aseveró que escucharán el reclamo de los afectados para establecer una comunicación permanente y una solución técnica para evitar ocurran cosas desagradables con las familias que de buena fe compraron su vivienda en Chula Vista.

Mientras tanto, Sergio Lozoya, presidente de colonos de Chula Vista, señaló que Infonavit y Fovissste no pudieron hacer nada cuando se presentaron las primeras lluvias registradas con el huracán “Odile” en 2014, pues Homex no había cubierto los requisitos de garantía, ni pagos de seguro de daños estructurales, por lo que afectados se vieron perjudicados y hasta la fecha no han tenido solución.

Leonel Cota Montaño enfatizó que hay arroyos que atraviesan ciudades, por lo que es necesario contar con infraestructura para resolver la situación de fondo de manera técnica, pero para eso hay que analizar el caso, además de tratar con Infonavit y Fovissste por que las casas están en malas condiciones, y hacerle el planteamiento, precisó, para que tomen las decisiones correctas en cuanto a los créditos que fueron otorgados de manera indebida, “situación que tendrá que ver el Presidente de la República”.

Añadió que el próximo jueves autoridades municipales, federales y estatales en compañía de Infonavit y Fovissste visitarán Chula Vista y de este modo conocer a detalle las demandas de cada uno de los vecinos, mismos que deberán organizarse para facilitar el trabajo de la autoridad, refiriendo que Homex deberá concluir con la canalización, mientras se realizan los estudios técnicos de la zona para comprobar si el lugar es de alto riesgo, “Conagua será quien inspeccione las obras de canalización realizada por Homex”.

Armida Castro, presidenta municipal de Los Cabos, dio a conocer que vecinos y autoridades deben organizarse, determinar cuántos departamentos y viviendas están ocupados, cuántas familias son y el número de sus integrantes, para de esta manera tomar la medida preventiva en caso de alguna contingencia, “iniciaremos con un diagnóstico por edificio y esperamos concluirlo en dos meses, para evitar riesgos”.

Cota Montaño, en entrevista con medios de comunicación, dijo que desean realizar obras para la conducción de aguas pluviales, por lo que han de iniciarse obras a finales de año y de esta manera resolver los problemas de inundaciones, – no especificó lugar -, asimismo dijo que debe atenderse la ‘herencia maldita’ que dejó Infonavit y Fovissste en Chula Vista debido a que las viviendas están en pésimas condiciones y llenas de vicios ocultos.

“Habrá reubicación en donde las condiciones lo exijan, y no vamos a estar en la condición de negociar nada, si los riesgos son mayores, vamos a atender el problema y dar opción a la gente, y si la gente no acepta la opción sabiendo que tendrán problemas en un futuro, vamos a tomar decisiones como gobierno”.

Puntualizó que autoridades federales, estatales y municipales no van a parar, ni el resto del año ni el que viene, hasta que tengan una solución a este problema. En cuanto a las invasiones en Salto Seco, dijo que las personas que viven ahí y realmente tengan la necesidad, la autoridad buscará la reubicación, pero sí la persona sólo la quiere para hacer negocio se procederá, “se buscarán iniciativas para castigar a quienes despojen la tierra, así como sancionar a la gente que se dedica a vender lo que no es de ellos”.

David de León, representante de Protección Civil Nacional, dio a conocer a medios de comunicación que estas dos unidades habitacionales se encuentran en riesgo, por lo que autoridades trabajan en tres ejes prioritarios, el primero en medidas preventivas urgentes para atender algún tipo de contingencia, en segundo atenuar el riesgo en que se encuentran las viviendas y por último que no se siga construyendo en zonas de riesgo.