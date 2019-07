Si Fonatur deja de recibir descargas municipales en la PTAR provocará derrames de aguas negras por toda la ciudad: Oomsapaslc

Leticia Hernández Vera

San José del Cabo.- El director general del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Los Cabos (Oomsapaslc), Daniel Ayala Beltrán, afirmó que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) no le ha enviado ningún oficio ni le ha planteado en lo económico ningún posicionamiento sobre instalar compuerta en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y en un plazo de 10 días dejar de recibir las descargas municipales.

En entrevista con Tribuna de Los Cabos CPS Noticias, el directivo indicó que si se niega Fonatur a recibir las descargas del municipio, lo que sucederá es que se derramarán las aguas negras por toda la ciudad, ya que ellos son los receptores de esas aguas.

“Aquí el detalle es que ellos son los receptores de esa agua si no la reciben la tendrán que derramar, ese es el detalle, tienen dos tomas autorizadas para las descargas, si frenan automáticamente se regresaría toda el agua a la red y se va a derramar a las calles, eso es lo que sucedería”.

Indicó que el Organismo Operador trae un proyecto para aumentar la capacidad de la planta La Sonoreña y dejar de descargar en la planta de Fonatur, pero por supuesto que eso llevará tiempo.

“El tema de los caudales en cuánto reciben de agua es un tema muy claro no es el porcentaje de litros que todo mundo manifiesta, porque simplemente la planta no tiene esas capacidades , aunque es una planta que se construyó en 1982 a la fecha, ha estado siendo sujeta a ciertos cambios a través del tiempo, nosotros traemos un proyecto que ya está concluido que es hacer un acueducto para interconectar el caudal que está recibiendo Fonatur y llevarlo a la planta La Sonoreña y traemos un proyecto para aumentar la capacidad de La Sonoreña, pero estamos todavía en proceso de las ingenierías”.

Se dijo sorprendido ante esta situación, porque desde hace dos meses vienen trabajando en acuerdo de cooperación con Fonatur y desconoce el por qué de este acuerdo.

“A mí Fonatur no me ha mandado en lo económico ni por oficio ningún posicionamiento de ese tipo, no sé de dónde sacaron esa información había que acercarnos nosotros con las autoridades de Fonatur, para saber si se va a llevar a un tema de reducción para tomar todas las precauciones que se deban de tomar, no creo que sea posible eso”.

Destacó que buscarán una reunión con Fonatur para que en caso de que se lleven acciones de esta naturaleza, tomar las precauciones al respecto.