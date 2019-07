“Sin bajar la guardia en el tema de la promoción turística, abrir nuevas rutas y mantener estándares de excelente calidad en el servicio” Juan Carlos del Río

Llama el Vicepresidente de AMAV a no perder lo que nos dejó el huracán “Odile”, fortaleza y unión para enfrentar los temas de promoción y mejorar la conectividad aérea del destino

Leticia Hernández Vera

San José del Cabo.- El destino turístico de Los Cabos va muy bien, pero hay que ser cautelosos para no bajar la guardia en el tema de la promoción turística y que esa enseñanza que dejara el huracán “Odile” de fortaleza y unión siga prevaleciendo en el destino turístico de Los Cabos, así lo señaló Juan Carlos del Río, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes de las playas mexicanas (AMAV).

“Vamos bien, pero tenemos que ser muy cautelosos ahora más que nunca, esa emoción que nos dejó el huracán “Odile” de fortaleza y unión tenemos que entender que ese recorte financiero en el tema turístico que nos dejó de un día para otro el Gobierno federal nos puede pegar muy duro”, planteó.

Observó que en los últimos dos años, el destino ha crecido de 15 mil a 19 mil habitaciones, esos son alrededor de 4 mil cuartos de habitación más, multiplicados por dos son 8 mil asientos y por no decir 2.5 o 3, porque no es un destino cien por ciento de parejas; requerimos no que se mantenga el actual número de asientos al destino, sino que se incrementen tanto las rutas que ya funcionan actualmente con más vuelos o se abran nuevas rutas, reiteró.

Indicó que sin duda el vuelo a Londres será fundamental para incrementar la llegada de turistas europeos al destino.

“Ahí viene el tema de los charters, los vuelos desde Londres a partir de noviembre, primero peleamos por uno y nos dieron un pilón, dos semanales con capacidad casi de 550 asientos en un nuevo tipo de avión, que gracias a ese tipo de avión podemos recibir turistas europeos sin tener una escala anterior; entonces, eso hay que verlo con muy buenos ojos porque puede ser el inicio de Los Cabos en penetrar el mercado europeo”, citó.

Sin duda, positivas noticias, pero hay que seguir muy atentos en no bajar el presupuesto para la promoción y seguir manteniendo los excelentes estándares de calidad en el servició, abundó. También dijo que no hay que olvidar seguir fortaleciendo todos los días la vocación turística del destino y hacer que los turistas que lleguen a Los Cabos se sientan mejor que en casa.