Sin mayores percances inicio de periodo vacacional

Continuar atendiendo medidas de prevención a fin de evitar accidentes

El subsecretario de Protección Civil en BCS, Carlos Alfredo Godínez León dio a conocer que, hasta el momento no se han presentado mayores incidentes durante estos primeros días de asueto dentro de este periodo vacacional de semana mayor, por lo que hace un llamado a la población a continuar tomando las medidas de prevención necesarias para que evitar accidentes.

En este sentido, el funcionario estatal mencionó que,en los lugares de visita con mayor afluencia se registra una ocupación entre el 40% y 50% aproximadamente; mientras que en el municipio de La Paz principalmente, hay lugares como El Saltito y Balandra donde la ocupación se encuentra al 80%, por lo que aún se espera mayor tránsito vehicular por las carreteras de la entidad.

“Es necesario atender las indicaciones de las autoridades, respetar las señales de tránsito, no ingerir bebidas alcohólicas tras el volante, no hacer uso del celular mientras se maneja, así mismo, exhortamos a la población a mantener permanente atención y no perder de vista alos menores de edad en los lugares donde haya concentraciones masivas”, expresó Godínez León.

Asimismo, manifestó que,en coordinación con instituciones de los tres órdenes de gobierno, así como con el valioso apoyo de los grupos voluntarios, se tienen instalados puntos de auxilio e información donde se estará en permanente vigilia a fin de garantizar la salvaguarda de todos los visitantes locales, nacionales y extranjeros.

Finalmente, Godínez León recordó que ante cualquier emergencia la ciudadanía puede marcar al número 9-1-1, donde su llamada será canalizada ante la autoridad correspondiente, para ser atendida de manera adecuada.