Solicita regidor Belmar redireccionar recursos para muro en Puerto Nuevo sin malbaratar patrimonio municipal

San José del Cabo.-El regidor Belmar Pimentel propone que se redireccionen los recursos municipales que ya existen y no se malbarate el patrimonio municipal, con la venta del predio de donación en Palmilla, lo anterior al retomarse la Sesión Ordinaria de Cabildo que había quedado pendiente.

‘’Ellos están muy interesados que el punto para el muro de protección se haga de urgente resolución; hay opciones, hay dinero, lo que no hay es voluntad. Si es de verdad urgente, por qué no redireccionar recursos como el del magisterio que no se aprobó, está ahí; hay también áreas de donación que son 2 millones de pesos, yo ya les presenté opciones’’.

Sobre dicho punto, el regidor Belmar Pimentel propuso que se llevara al pleno para su aprobación de urgente resolución, no obstante la Alcaldesa dijo que no era posible hacerlo en esta misma sesión, pues se deberá solicitar ante la Secretaría General con 48 horas de anticipación.

Por su parte, el regidor Héctor Torres aseveró que es importante que temas como Puerto Nuevo se vean a través de las comisiones para que a su vez pasen por Cabildo.

‘’Decirles a los ciudadanos de Puerto Nuevo que estamos pensando en ellos, y que sí hay presupuesto; es importante informar porque eso es Gobernar. Por ejemplo, de los 125 millones de pesos que existen en otros apoyos nos sobra, ya que son 9 millones lo que costará la obra de los gaviones, si es que existe voluntad; y decir también que el muro que se quiere construir no estará en tres días como se pretendía engañar a la gente’’.

En tanto, la edil Irene Román dijo que se deberá llamar a los desarrolladores de Puerto Nuevo, para que sean ellos quienes realicen los trabajos de protección.

“Que los recursos públicos que manejan los Gobiernos de los tres niveles, es dinero de las contribuciones que hacen los ciudadanos, por lo tanto el manejo de las prioridades deberán hacerse con la mayor transparencia; no estoy de acuerdo en que se mezcle la urgencia de la construcción de un bordo de protección, debe de llamarse a cuenta a Homex, quien fue el que irresponsablemente incumplió para el citado bordo de protección, que se debió hacer a la par de las viviendas que vendió a los ciudadanos, hoy afectados por la negligencia e irresponsabilidad de la empresa, esto no debe de mezclarse con la urgencia de vender propiedad’’.

Por su parte, la presidente municipal Armida Castro indicó que el tema de la protección de Puerto Nuevo se verá en una siguiente sesión de Cabildo.

‘’Se verá en una sesión posterior, los regidores están en su derecho de querer analizar y más, ojalá que el tiempo nos dé para eso; lo ponemos en las manos de los expertos, seguimos trabajando, había que avanzar e informar a las mesas de trabajo. El haber declarado el receso fomentó a los regidores a que ellos trabajaran, buscaran las posibles opciones. Que sepan los ciudadanos de Puerto Nuevo, que no los soltaremos, estamos ahí, buscando la mejor de las soluciones para prevenir”.

Finalmente en entrevista con el tesorero Rigoberto Arce, agregó que no hay tiempo de protagonismos como lo mencionó el regidor Belmar Pimentel, sólo tiene una misión muy clara que es proteger a las familias de Puerto Nuevo.

‘’Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, en espera que técnicamente nos otorgue el permiso la Comisión Nacional del Agua para ya poder iniciar los trabajos de protección en Puerto Nuevo, tendrá que ver también el dictamen de Protección Civil y de la urgencia, el poder iniciar cuanto antes’’.