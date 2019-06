Solidaridad y apoyo al presidente AMLO por posible aumento de aranceles al País, gobernador Carlos Mendoza

Guillermina De la Toba Navarro

San José del Cabo.-En gira de trabajo por Los Cabos, el gobernador Carlos Mendoza expresó su solidaridad y apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, ante el llamado que hiciera para unir a todo el pueblo de México ante la situación que prevalece por el pretendido cobro por parte de Estado Unidos a nuestro país del 5 por ciento en los aranceles a partir del lunes próximo.

‘’La solidaridad que mostramos como Gobierno de Baja California Sur, en torno a México en estos momentos difíciles, donde estamos atravesando una crisis internacional de carácter comercial, quiero hacer público y manifiesto nuestro apoyo y solidaridad en las decisiones que tome el Presidente de la República’’.

Comentó el Mandatario Sudcaliforniano que no cree en la confrontación y división, más bien en la razón y negociación.

‘’Espero que quienes son nuestros emisarios negociando en nombre del país, ahorita en los Estados Unidos, tengan ideas brillantes para exponer de manera clara nuestra realidad y quienes estén escuchando por parte del Gobierno de Estados Unidos tengan la apertura y la razón para poder entender los argumentos que se les exponen; hay temas que están por encima de cualquier diferencia que podamos tener y que existen en todo momento y en toda sociedad, en todo el mundo, pero cuando se trate de apoyar a nuestros país tenemos que ser más grandes que nuestras diferencias, México es la inspiración y Baja California Sur se suma a la lucha que estamos haciendo’’.

Reiteró que además de afectar en lo económico y lo comercial, afecta la dignidad de los mexicanos.

Afecta nuestra dignidad porque antes de ser sudcalifornianos somos mexicanos y no se vale que se tomen medidas unilaterales como esa, con el fundamento que se tiene, que no reconocen un tema de humanismo que es necesario, en específico en lo comercial y lo económico; tenemos identificado que las mayores afectaciones las podrían tener las exportaciones de productos agrícolas, que es lo que mayormente exportamos, la entidad, a diferencia de otros estados de la frontera o del bajío del país, no tenemos una economía basada mayoritariamente en la exportación de productos, aunque sí tenemos algunos, pero nuestra economía está más basada en prestación de servicios en el turismo, no será el impacto de la magnitud que pudiera llegar a ser en otras entidades, pero si tendremos una afectación marcada en los productos de exportación, pero reitero, lo que nos lastima es el orgullo, la humanidad, la razón de que se puedan imponer de manera unilateral, medidas tan intransigentes como éstas’’.

Lo anterior lo dio a conocer al ser entrevistado en la gira de trabajo donde entregó infraestructura educativa, además de apoyo a los trabajadores del campo de la zona rural.