Taxistas se van a manifestar en contra de UBER durante visita de AMLO

Jorge Mendoza Ruiz

San José del Cabo.- Gremios de taxis de Los Cabos preparan una serie de movilizaciones para el próximo 7 de junio donde se espera la visita del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y demandarle su respaldo para que al destino turístico de Los Cabos no ingrese la plataforma digital Uber, que aparte de ser una competencia desleal no cumple con la Ley.

El asesor jurídico de los gremios de taxis de Los Cabos, Ernesto Parrilla Rodríguez, informó que este martes se reunieron en la capital del estado con un grupo de legisladores para conocer detalles sobre el amparo que la Justicia Federal había otorgado a un particular sobre la ley de movilidad que se encuentra en vías de ser analizada y aprobada por el Congreso local.

En entrevista con CPS Noticias, Parrilla Rodríguez adelantó que van a tratar de involucrarse en el juicio de amparo como terceros involucrados, pues si bien el Juez Federal atendió la demanda de un particular sobre la ley de movilidad, como afectados van estar muy atentos que la aprobación de ésta se realice conforme a la normativa de la entidad.

El representante de los taxistas respaldó la decisión de algunos integrantes del Congreso local que han solicitado la revisión del juicio de amparo de un particular, donde el juez los emplazó a resolver el tema en un plazo de 72 horas.

Con relación a la visita del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, prevista para este 7 de junio, adelantó que van a manifestarse para pedirle su respaldo y no puedan acceder a Los Cabos las plataformas digitales Uber, porque no tienen concesiones y por ende no cumplen con la Ley