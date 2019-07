Tendrá Fonatur que tomar precauciones y no actuar de manera irresponsable ante instalación de compuertas en planta de tratamiento: Rosa Delia Cota

Guillermina de la Toba Navarro

San José del Cabo.-Tras la información que diera a conocer Fonatur con respecto a la instalación de compuertas en la planta de tratamiento de San José del Cabo y un plazo de 10 días para dejar de recibir descargas municipales, Rosa Delia Cota Montaño secretaria general del Ayuntamiento de Los Cabos, indicó que de hacer esto, debe Fonatur tomar las precauciones adecuadas y no actuar de manera irresponsable, para que no haya problemas y afectaciones a la ciudadanía.

‘’No puede Fonatur actuar de manera irresponsable, deben verificar bien qué es lo correcto y lo conveniente, para que no haya ningún problema, ya estuvo con nosotros la semana pasada el jurídico de Fonatur y nos informaban ahí que al estero se vierten aguas tratadas, que no son para consumo humano, pero no perjudican y nos comentaban que estaban haciendo los análisis correspondientes para dar respuesta al punto de acuerdo al Cabildo, con respecto al estero’’.

Indicó que en conjunto con la dirección de Ecología Municipal y el Consejo asesor del estero analizarán el tema, para hacerse las valoraciones ante la propuesta de Fonatur.

‘’Voy a reunirme con la dirección de Ecología y los que están coordinando el Consejo asesor del estero, para que ellos nos digan si es correcto lo que Fonatur está proponiendo’’

Se busca dijo, no perjudicar la vida del estero, más bien llevar a cabo acciones que lo beneficien y por supuesto no perjudicar a la ciudadanía, puntualizó.