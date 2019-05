Tiene Gobierno federal deuda histórica social con Los Cabos: CCC

Se debe retribuir todo lo que el destino ha aportado a la Federación en inversión, impuestos, fuentes empleo y crecimiento económico; incluso absorbe problemas sociales de otros estados por la alta inmigración, considera Julio Castillo

Ligia Romero Gutiérrez

Cabo San Lucas.- Julio Castillo Gómez, presidente ejecutivo del Consejo Coordinador de Los Cabos, dio a conocer que el municipio es uno de los sitios del país con una alta densidad poblacional que ha colocado a BCS en el primer lugar a nivel nacional en materia de migración, por lo que autoridades federales están ante el reto de abatir un añejo rezago social que muestra su descuido, pues a pesar de que el Sur de la entidad crece en materia económica y de inversión, aportando en mucho al Gobierno federal con impuestos y demás contribuciones, la Federación deja de lado la demanda de viviendas y servicios básicos, sin tomar en cuenta que Los Cabos ha hecho la tarea que otras entidades del país no han efectuado en materia laboral, por lo que la Federación debería retribuir con mayor medida.

Comentó que es neceserio trabajar en los grandes rezagos sociales y cerrar filas para pasar del discurso y buenas intenciones al reconocimiento de este añejo problema, para tomar acciones concretas y eficientes con la finalidad de abatir esta situación, “es necesario que la autoridad voltee y vea a Los Cabos como el alumno que está resolviendo y haciendo la tarea de muchos, por lo que se le debe apoyar con una buena beca”. Explicó que este fenómeno social es producto del desarrollo que se ha venido registrando hace más de una década, debido a que el municipio tiene un crecimiento poblacional arriba del 8%.

“Personas que ven la oportunidad de encontrar trabajo en un sitio en el que hay muy buen desarrollo económico, derivado de la inversión turística que se ha dado por años, situación que es un gran reto y problema para la autoridad y sociedad, por lo que todos juntos debemos enfrentar, Los Cabos debe tratarse como un destino turístico especial debido a que está resolviendo el problema laboral que aún prevalece en otros estados del país, el Sur de la península está resolviendo la falta de empleo de otras entidades de la República”.

Añadió que Los Cabos es un sitio atractivo para migrantes que buscan trabajar, ocasionando con esto un serio impacto social y demanda de servicios, entre ellos de tierra y vivienda, “la iniciativa privada aporta a la Federación recursos e impuestos así como inversión, sin embargo no recibimos nada desde hace muchos años”, enfatizó que Los Cabos debería de recibir mucho de la Federación sin embargo no es así.

Subrayó que el problema que enfrenta Los Cabos es debido al rezago de años y a pesar de eso la Federación no ha sabido responder, “el Gobierno no está respondiendo como nosotros lo venimos haciendo, hay un crecimiento económico y de inversión muy fuerte, que por consecuencia trae el crecimiento poblacional, sin embargo este gobierno no está respondiendo de manera precisa”.

Finalizó diciendo que están en contacto con autoridades federales de alto nivel para atender lo relacionado a este rezago, por lo que espera trabajar en próximos días en este asunto de manera específica y concretar los esfuerzos entre las tres instancias de Gobierno para abatir estos rezagos sociales; “problemática que se recrudece cada vez que viene la época de huracanes, pues nos recuerda la situación vulnerable en la que se encuentran las miles de familias, lo que agrega presión al tema”.