Trabajadores de Cendi Tierra y Libertad desesperan tras 7 meses sin sueldo

Francisco Jesús Aguiar Quiñonez

La Paz.-Trabajadores del Centro de Desarrollo Infantil, “Tierra y Libertad”, durmieron en la explanada del Palacio de Gobierno, esperando la respuesta del Gobierno del Estado para la administración del recurso de operación.

Hicieron el plantón, en la búsqueda del apoyo de las autoridades locales, para que resuelvan la distribución del presupuesto a la institución, principalmente el pago a los trabajadores.

Se les ha señalado que deberán cumplir con la documentación que dicta los lineamientos del programa, como darse de alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo que podría tardar una semana más, pero afirman que no pueden esperar, explicándo que no se moverán del Palacio estatal, hasta no obtener una respuesta de la Secretaría de Educación Pública, para que se les pague inmediatamente, ya que aseguran tener 7 meses sin ingresos.

Informan que las autoridades insisten en que levanten el plantón y que no se les pagará hasta que todos estén dados de alta como prestadores de servicios profesionales.