Trabajaremos a marchas forzadas para entregar la nueva desalinizadora para CSL en 1 año 8 meses: Armida Castro

Leticia Hernández Vera

San José del Cabo.- Luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hiciera público la inversión de un mil millones de pesos para la planta desalinizadora para Cabo San Lucas, entre otras obras y acciones importantes a nivel nacional, la alcaldesa Armida Castro Guzmán, afirmó que su Gobierno va a trabajar muy fuerte para resolver a largo plazo el problema de desabasto del vital líquido.

“Les pedí a los ciudadanos que fuéramos pacientes porque había que realizar una proyección, un estudio y un diagnóstico que realmente nos permitiera dar pasos en firme, estamos contentos; anuncia ya el Presidente la inversión para la desalinizadora, un trabajo y una gestión de muchos años, no es de un año es un trabajo que se realizó desde 2014 por el Organismo Operador, hay muchos estudios, muchos diagnósticos que obligan a que tengamos que implementar nuevas estrategias y nuevas formas de dotar de agua al municipio, finalmente se aterriza, nosotros tenemos un año trabajando intensamente en el tema”, puntualizó.

Subrayó la Presidenta Municipal que se requiere del trabajo de los tres órdenes de Gobierno para sacar adelante este proyecto, con la gestión permanente y trabajo de la titular de Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, con la representación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dejó en claro la Alcaldesa que aquí no cabe quién se lleva los aplausos, hay que trabajar en conjunto, hay que alzar la voz; lo correcto era que el presidente Andrés Manuel López Obrador diera el aviso como lo hizo, posterior a eso estamos aquí compartiendo con los ciudadanos de Los Cabos que vamos a estar trabajando en prever que no vuelva a pasar una situación tan complicada como han sido estos últimos años para los ciudadanos cabeños, esta es una solución a largo plazo, no es una varita mágica, planteó.

Dijo que se trabajará intensamente para que pueda estar inaugurando la planta en un año 8 meses

“Confío en que nos va a tocar inaugurar la planta desalinizadora, pero insistió que en este tema no es quién se lleve las palmas políticas, sino quien realmente haga la diferencia en la gestión y en el trabajo para lograr esta importante obra para el municipio”, subrayó.

De igual forma comentó que siguen trabajando en la solución a corto plazo para poder dotar de agua de manera equitativa a todos los ciudadanos de Los Cabos, con la rehabilitación de dos pozos para beneficiar a 18 mil habitantes y en próximos días de un pozo más, el 4, que permitirá dotar de agua a más de 24 mil habitantes.

Para así cumplir con un tandeo básico y obligatorio en todas las colonias y se tengan menos problemas en el abasto, en lo que se logra la solución a largo plazo, que es la segunda planta desalinizadora.