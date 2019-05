Tras crisis del agua en CSL debe comparecer ante Cabildo titular del Oomsapaslc, plantea regidor Julio Belmar Pimentel

Leticia Hernández Vera

San José del Cabo.- Ante la crisis del agua en Cabo San Lucas, luego de que se descubriera que el pozo cuatro es el negocio del desabasto del vital líquido en el puerto, según declaraciones del propio delegado Óscar Leggs, el regidor Julio Belmar Pimentel pidió la comparecencia ante el Cabildo del director del Oomsapaslc, Daniel Ayala.

Calificó el Edil como muy grave esta denuncia del delegado de Cabo San Lucas y las declaraciones de la regidora Berenice Serrato, por lo que es urgente la transparencia y dijo que espera que los demás integrantes del Cabildo lo apoyen en su solicitud de comparecencia del funcionario, porque la comunidad local está exigiendo se investigue a fondo lo que sucede en torno a la problemática del agua.

“Lo primero es tener el servicio de agua que no tienen los sanluqueños y lo segundo que las cosas se hagan bien, que fue lo que yo manifesté al darle mi voto aprobatorio al funcionario que tiene las riendas del Organismo Operador, que cumpliera su labor con dinamismo y que las cosas se hicieran bien; entonces, un servidor tendrá que hacerse llegar de la información y como parte de la Comisión edilicia de Agua Potable, exigirá claridad y dar atención a lo que claman los cabeños, que es el abasto de agua potable; la gente votó por este gobierno para que dieran solución a los problemas, no para estarse quejando y no cumplirle a los ciudadanos”, subrayó el Regidor.

Lo que piden los sanluqueños es agua y no se vale que se esté lucrando con el vital líquido, por eso será necesaria la comparecencia del titular, insistió.

Por supuesto, la comparecencia del Director del Organismo Operador es un ejercicio sano, y no solo este funcionario, hay varios funcionarios que se tendrán que llamar para que comparezcan, está en el reglamento interior esa posibilidad y como integrante de la Comisión edilicia del Agua, hará ese llamado para que aclare el Director esta situación y si no lo hace, actuar en consecuencia porque no podemos estar permitiendo este tipo de anomalías, que se presente ante el Cabildo el funcionario y aclare todo este asunto porque este es un tema muy delicado, que se acaben las dudas y hay que actuar de cara a la ciudadanía “, concluyó.