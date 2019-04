Trump envía nuevos tuits sobre migrantes en cruce por México

Washington, 24 Abr (Notimex).- El presidente estadunidense Donald Trump envió hoy dos mensajes en su cuenta de Twitter donde se refirió a la nueva caravana migrante que cruza México, así como a acciones de militares mexicanos contra traficantes de drogas.

En el primero afirmó que los migrantes que llegaron a México el pasado fin de semana son 20 mil y si bien su número se ha reducido aún avanzan. Pidió la detención de quienes siguen su camino o cerrará la frontera.

A very big Caravan of over 20,000 people started up through Mexico. It has been reduced in size by Mexico but is still coming. Mexico must apprehend the remainder or we will be forced to close that section of the Border & call up the Military. The Coyotes & Cartels have weapons!

