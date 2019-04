“Uber no existe legalmente en nuestro estado” Director Estatal de Transporte y Movilidad

Esmeralda Ocampo

San José del Cabo.- Jesús Robles González, director de la Unidad de Transporte y Movilidad del Gobierno del Estado en Baja California Sur, indicó que las plataformas digitales dentro de la ley no existen, por lo que no hay una legislatura que las regule, por lo que ya se encuentra trabajando la Cámara de Diputados del Estado de Baja California Sur en la iniciativa de ley de movilidad y que vendrá a regular todos los aspectos, incluyendo el tema del transporte.

Al preguntarle directamente, si la operación de Uber es ilegal o no, no supo indicar contundentemente si estaban operando fuera de la ley o no.

“Las plataformas digitales, Uber y cualquier otra, es complicado para el estado, no tienen una legislatura para tal, entonces, donde la ley no distingue, la autoridad no puede distinguir, es decir, no es legal y si es legal, sino, todo lo contrario; es por eso, que se encuentra la iniciativa del Gobierno del Estado en el Congreso, misma que mandó el Ejecutivo, para solucionar no nada más ese tema, ya que la movilidad tiene una serie de rezago”.

Al preguntarle, entonces, si Uber se encuentra incurriendo en la ley del estado sudcaliforniano, planteó que legalmente no existe. “Uber no existe legalmente en nuestro estado, el particular que presta el servicio, también hay una contraprestación, el chofer de Uber probablemente sí estaría infringiendo el reglamento de Tránsito, porque si logra la autoridad tipificar que un particular está dando un servicio de transporte público sin autorización, entraría en infracción”. Con relación a la manifestación que llevaron a cabo agremiados de la plataforma digital, Uber en Cabo San Lucas, esto comentó:“Su servidor es muy respetuoso de las garantías de cada persona, y uno de los derechos que tenemos los ciudadanos es manifestarnos pacíficamente, están en su derecho y atender esas peticiones les compete a quienes van dirigidas”.

Indicó que desde octubre de 2018 se planteó una iniciativa de ley que se hizo de manera transparente y se presentó al Congreso del Estado, por lo que resaltó, es una de las leyes prioritarias derivado de las peticiones de la ciudadanía en materia de movilidad.