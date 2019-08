Un golpe más contra la trata de personas en CSL; Los Cabos no tolera estas atrocidades: Canacintra y Asudestico

Cabo San Lucas.– Representantes del sector empresarial, indicaron que la detención de varias personas inmiscuidas en el delito de trata de personas en CSL y el rescate de 7 mujeres extranjeras, demuestra que en Los Cabos no se permitirá ni tolerará este tipo de acciones, demostrando la unidad que prevalece entre autoridades y sociedad.

Ricardo Davis, presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (Canacintra) Los Cabos, dio a conocer que el rescate de 7 extranjeras que eran víctimas de trata de personas en CSL, demuestra el trabajo realizado entre las tres instancias de Gobierno, mismas que deben continuar con sus operativos y de esa manera salvaguardar el bienestar de todos, pues en Los Cabos no se pueden permitir estas cosas.

En cuanto al trabajo de investigación e inteligencia realizado por la Fiscalía General de la República, demuestra la coordinación qué existe entre las tres instancias de Gobierno, por lo que este golpe en contra de quienes cometen el delito de trata de personas deja precedente de lo que no se tolera en el destino.

“Uniendo esfuerzos entre los tres niveles de Gobierno, en este caso las Fuerzas Armadas y policíacas se puede tener una mejor sociedad, y este es un ejemplo vivo de lo que se puede hacer cuando todos se unen”, señaló el Presidente de Canacintra Los Cabos.

Añadió que las autoridades gubernamentales ponen de manifiesto que trabajan para la sociedad, por lo que deben continuar luchando en conjunto por la seguridad del destino y de quienes residen y visitan el lugar, “debemos no aflojar el paso y demostrar que en Baja California Sur podemos seguir con la seguridad y tranquilidad que se ha tenido hasta ahora”.

Jorge Olivares, presidente de la Asociación Sudcaliforniana de Desarrolladores de Tiempo Compartido, señaló que las acciones emprendidas por la Federación al detener a varias personas inmiscuidas en el delito de trata de personas, demuestra el trabajo en conjunto efectivo de las tres instancias de Gobierno.

Refiriendo que las estrategias de la autoridad por combatir este serio delito no deben parar, al contrario, tienen que mejorar debido a que en Los Cabos no pueden permitirse este tipo de atrocidades que ya habían sido denunciadas tiempo atrás por la sociedad organizada, “esto demuestra que en Los Cabos la justicia llega para quien está fuera de la ley“.