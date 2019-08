Una burla pretender otorgar 12 mmdp a partidos políticos cuando ese dinero podría incentivar a las familias a crear algún negocio, señala López Monje

Cabo San Lucas.- Adriana López Monje, presidenta de la Asociación de Padres de Familia Región Los Cabos, dio a conocer que es una burla para los ciudadanos el que se pretenda autorizar un presupuesto para partidos políticos de 12 mil millones de pesos, cuando hay demasiada carencia en temas sociales, sobre todo en Baja California Sur que tiene un alto crecimiento poblacional, enfatizando que ese dinero muy bien podría servir a las familias que quieran iniciar algún negocio.

Destacó que cada año con elecciones o sin ellas, los partidos políticos reciben dinero a diestra y siniestra, además de que la rendición de cuentas no son claras y siempre terminan en contubernio con otras autoridades electorales, “escuchamos mil declaraciones que si algún partido no entregó cuentas, que si tiene observaciones, pero al final nunca se les sanciona, al contrario, siguen recibiendo más dinero”.

Es increíble que en este país con las carencias que se tienen en sentido social, se pueda estar regalando el dinero a los partidos a diestra y siniestra, “se supone que los partidos están para promover la democracia y sean los instrumentos para que los ciudadanos incursionen en la vida política del país, sin embargo no es así, parecen franquicias familiares para perpetuarse en el poder y estar cobre y cobre”.

Refirió que es increíble que con todo el poder que asumió el Presidente de la República, no piense en recortar el presupuesto a partidos políticos, “quitar de tajo el dinero que reciben los partidos para darlo a causas sociales, cosa que vamos a aplaudir todos los mexicanos y nadie le va a decir que no, tendrá a todos los mexicanos de su lado en ese sentido, pues los partidos para nada representan a la ciudadanía”.

Subrayó que no puede privilegiarse a los partidos políticos debido a que el dinero sólo llega a las grandes cúpulas y no se utiliza para lo que realmente es, sólo sirven para pagar la vida lujosa de todos los participantes de la vida política, “estamos a favor de la generación de oportunidades y acciones sociales que ayuden a la gente encontrar el sustento, como incentivar las micro y pequeñas empresas con apoyos a créditos a la palabra, forma útil de usar 12 mil millones de pesos, pues cuántas familias no se podrían ayudar con ese dinero. Hay que quitarle a los partidos el recurso y destinarlo a los más necesitados”