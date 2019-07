Una victoria a favor de la igualdad la aprobación del matrimonio igualitario en BCS: Derechos Humanos

Leticia Hernández Vera

San José del Cabo.- El representante de los derechos humanos en el municipio de Los Cabos, Égdar Bertín, consideró que son respetables las distintas opiniones vertidas sobre el tema de matrimonio igualitario, pero desde el punto de vista de esta Coordinación Municipal ha sido una victoria contra la discriminación y a favor de la igualdad que el Congreso del Estado haya decidido abordar este asunto y aprobarlo.

“Es una victoria a favor de la igualdad, es fundamental que como sociedad entendamos que la visión de los derechos humanos, está impregnada en todos nuestros actos y que el Estado no puede intervenir en los actos de la vida privada de las personas, la diversidad sexual tiene que ser respetada, porque existe no nada más en la Carta Manga, sino en infinidad de tratados internacionales donde el principio básico en los derechos humanos es la dignidad, la no discriminación , la igualdad, considero un éxito que se haya dado este paso”, subrayó.

Reveló que de los 32 estados, Baja California Sur fue el número 19 en aprobar el matrimonio igualitario, “nos estábamos quedando atrás ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había establecido como inconstitucional el hecho de que las personas se tuvieran que amparar para poder tener el acceso a este derecho o tener que ir a otros estados para poder realizar un acto que forma parte de la esfera privada de las personas y sí es un tema que siempre va a generar debate, todas las opiniones son válidas, hay que entender que hemos crecido con esa idiosincracia, en cuanto a que las cosas deben ser de determinada manera, pero hemos relegado durante mucho tiempo a personas que no merecen ser tratadas de esa manera, es un derecho humano los que ellos tienen y que deben ejercerlo”, subrayó.

Insistió en que es un éxito que fue aprobada esta reforma, porque no es posible que en una sociedad actual todavía existan esas ideas tan retrógradas, que no estén a favor de la dignidad y el respeto de las personas. También mencionó que la Coordinación Municipal de Derechos Humanos abrirá un curso en línea con el tema de la diversidad sexual y derechos humanos.