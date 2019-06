Urgente que apliquen también en Los Cabos y La Paz sanciones a gasolineras que no den litros completos: Carlos Tinoco

El Presidente de los empresarios del Centro de Cabo San Lucas, indicó que estas medidas anunciadas a nivel nacional por la Sener son muy positivas, pues es urgente que se apliquen sanciones y hasta se les cancelen las licencias a quienes cometen este tipo de abusos

Leticia Hernández Vera

Cabo San Lucas.- El presidente de los empresarios del Centro de Cabo San Lucas, Carlos Tinoco, afirmó que es urgente que las medidas anunciadas por la Secretaría de Energía (Sener) de aplicar sanciones a gasolineras que no den litros completos, se apliquen también en La Paz y Los Cabos, donde se han detectado varios de estos casos sin que nadie instrumente correctivos.

Asimismo planteó que el incremento en los combustibles no se ha detenido en ambos destinos turísticos, aún cuando hubo un compromiso del hoy Presidente de la República, por lo que urgió a que se empiecen a tomar acciones que frenen este tipo de abusos.

“Que se estén tomando cartas en este asunto ahora con la libre competencia ya vemos más marcas de diferentes tipos de gasolineras, sin embargo los precios no se han sostenido como dijo en campaña el actual Presidente, dijo que durante tres años no se iban a incrementar los valores y después de eso checar si disminuían o los mantenían, pero no ha pasado eso, sigue incrementando y al menos con la esperanza de que recibamos los litros completos definitivamente son acciones que se deben de implementar”, urgió.

Este tipo de decisiones tienen que implementarse en toda la República mexicana y hasta considerar en cancelar las concesiones en los negocios que incurran en estas malas prácticas, recalcó.

“Definitivamente exigimos que de manera inmediata se empiecen a tomar acciones a este tipo de abusos y situaciones ilícitas, el no entregar los litros completos considerado como un robo y por lo tanto debe ser sancionado y definitivamente cancelar esas concesiones que estén llevando a cabo esas malas prácticas”, concluyó.