Urgente que Ayuntamiento atienda cómo resolver asunto expuesto por Fonatur : Marcelino Sotelo

Guillermina de la Toba Navarro

San José del Cabo.-Marcelino Sotelo presidente del Colegio de Arquitectos, indicó que tras lo dado a conocer por Fonatur con relación a la instalación de compuertas en la planta de tratamiento de San José del Cabo, es un llamado de atención al Municipio de Los Cabos para que se atienda el tema de los tratamientos y la rehabilitación real de la famosa planta sonoroña.

Agregó que los 10 días que ha dado Fonatur como ultimátum es muy poco tiempo, por lo que considero que debería de sentarse con el Ayuntamiento para analizar el tema.

‘’Es un llamado de atención al Municipio para que realmente se atienda el problema de la plantas de tratamiento y también la rehabilitación de la Sonoreña, porque no está trabajando en su capacidad, cabe señalar que este ultimátum de 10 días que dio Fonatur, se me hace muy drástico; yo creo que se deben de sentar a platicar muy seriamente sobre el tema, debido a que es un asunto que se ha estado manejando desde hace tiempo y estamos hablando de la salud, al querer Fonatur cerrar las compuertas, porque va a crear focos de infección, descontento de la sociedad, yo creo que es un llamado de atención, yo espero que no se vaya a llevar a cabo realmente en estos días lo que ha mencionado Fonatur, pero sí es necesario que ya se dé solución a este tema de las plantas de tratamiento’’.

Dijo que Fonatur está recibiendo agua que no le corresponde y que no tiene la capacidad de poderlas potabilizar o tratar.

‘’La planta de tratamiento no tiene la capacidad de poder potabilizar el agua o tratar para que sean vertidas de manera eficiente y consciente hacia dónde tengan que ir, creo que es un llamado de atención, que sí se debe de atender’’. Puntualizó