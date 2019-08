Vecinos de Puerto Nuevo se manifiestan contra regidora del PRI Tabita Rodríguez

San José del Cabo.- Vecinos del fraccionamiento Puerto Nuevo manifestaron su inconformidad ante la regidora Tabita Rodríguez quien fue abordada Justo cuando la edil llegaba a su domicilio paerticular , los cuidados le expresaron su molestia luego de que esta votara en contra de la urgente resolución del punto para la construcción de un muro de protección en dicho fraccionamiento. Los manifestantes le cerraron el acceso a la regidora al mismo que expresaban su enojo con cartulinas en las manos y lanzando consignas

‘’Traicionaste al pueblo a los habitantes de Puerto Nuevo, nos quitaste el derecho de estar protegidos en temporada de huracanares ve por el interés de la gente no del tuyo’’.

Minutos después de hacer una llamada la regidora dialogó con los manifestantes y les explicó en cuanto al punto.

‘’Deje les explicó, el problema no son ustedes lo que nosotros estamos diciendo, es que el sindico este tratando de vender un terreno que vale el doble, lucrando con el sentimiento y dolor y ustedes para hacer un muro de contención, cuando el Ayuntamiento tiene dinero para hacerlo, el municipio invertido 128 millones de pesos en comprar carros que nadie les autorizo, esta autorizando 35 millones de pesos con recursos propuso para hacer un parque en Santiago y 20 millones de pesos para el supuesto teatro de la ciudad’’

Finalmente la regidora les explicó que el próximo martes se retomará la sesión de Cabildo a las 4 de la tarde y de nuevo retomarán el punto.

Minutos mas tarde la edil Tabita Rodríguez a través de su cuenta de Facebook informó de la situación y lamentó lo ocurrido y dijo que le preocupa la seguridad

‘’De un problema tan sensible, competentemente social, estén abusando de la vulnerabilidad de la gente alterarla y hacerla llegar hasta un domicilio particular,en total agresión, con pancartas poniendo en riesgo mi seguridad, de lo cual quiero decir y dejar en claro, que hago responsable a la administración de lo que a mi me pueda llegar a suceder en virtud de que esa gente no pudo haberse trasladado solos a mi domicilio, puesto que no hay rutas de camiones, para llegar hasta aya que es la parte alta del Tezal, alguien los tuvo que haber movido y pagado’’.