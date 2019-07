Vivo en arroyo por necesidad y preocupada ante la llegada de las lluvias, dice doña Rosa

Guillermina De la Toba Navarro

San José del Cabo.-Como ocurre con ciento de familias que llegan a Los Cabos, con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida, doña Rosa llegó hace tres años a la localidad, proveniente de Acapulco, Guerrero.

Caminando por el arroyo conocido como Vado de Santa Rosa, cargando sobre su cabeza un recipiente con mangos, los cuales estaba vendiendo, nos comentó que la necesidad la llevó a vivir asentarse en esta zona de alto riesgo, ya que su esposo gana muy poco y no alcanza para más.

‘’Llegué hace tres años de Acapulco, Guerrero a Los Cabos con la esperanza de mejorar nuestra condiciones de vida, sin embargo el que las rentas sean muy caras, pues nos llevó a vivir en esta zona que sabemos que es mucho riesgo habitar aquí, pero pues no nos queda otra, yo aún no tengo trabajo, mi esposo es paquetero, entonces no alcanza para mucho’’.

Comentó que es preocupante el lugar donde viven, sobre todo en temporada de ciclones, en ello es que se preparan para las lluvias; al mismo tiempo, hizo un llamado a las autoridades para que sean reubicados.

‘’Sabemos que es un arroyo y sí nos preocupa la llegada de las lluvias, pero pues ya nos estamos preparando para salir en caso de que sea necesario y ponernos a salvo, es decir cuando lleguen las lluvias; ahora, según las autoridades nos habrán de reubicar pero quién sabe para cuándo, siempre dicen lo mismo’’.

Dijo que a sus 57 años tiene la esperanza de salir adelante, es decir poder contar con una vivienda digna, por lo menos en un lugar seguro.