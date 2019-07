Ya no queremos vivir en Chula Vista advierten vecinos en reunión con Infonavit

Ligia Romero Gutiérrez

Cabo San Lucas.- Habitantes de Chula Vista dieron a conocer que este primero de julio sostuvieron una junta de trabajo con representantes de Infonavit para buscar la manera de resolver sus demandas, y es que vecinos piden insistentes la cancelación de sus créditos de vivienda y la reubicación, Mario González, habitante de la zona, dijo que en caso de no darse la cancelación de sus créditos, entonces piden que las casas que se adjudican las instituciones de vivienda sean para quienes se vieron defraudados por Homex y de esta manera continuar pagando su financiamiento pues ya no quieren vivir en la zona de riesgo, esperando respuesta a su petición en un periodo de 2 semanas.

Explicó que personal de Infonavit notificó que buscarán a cada uno de los afectados para atender de manera específica su situación, “lo que quiero es la reubicación y cancelación del crédito o la otra opción es que de las casas que se adjudica la Institución me pasen a esas viviendas y de este modo seguir pagando el crédito; representantes de la dependencia federal levantaron una hoja con la petición, misma que la harán llegar a la Ciudad de México, esperando tener respuesta en 15 días”.

De igual modo, otro tema abordado fue lo relacionado al monto del crédito otorgado y del adeudo que tienen actualmente y dijo, “a mí me prestaron 200 mil pesos de crédito y ahora debo 230 mil pesos, cuando tengo más de 9 años pagando por la vivienda, lo que no entiendo, pues la cifra no ha bajado nada, al contrario”.

Concluyó diciendo que la única institución que se ha acercado a los habitantes es Infonavit, pues Protección Civil ha brillado por su ausencia, según quedaron de venir el lunes pasado y hasta ahora no ha sido así, “es demasiado pronto, pero ellos mismos dijeron que el lunes y martes tendrían algunas soluciones y no se ha visto movimiento, incluso el Municipio quedó de revisar la situación catastral de la zona y nada”.